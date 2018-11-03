中央公園出現這隻「小可愛」 煞到紐約市民引全城瘋逐！

曼哈頓中央公園的池塘內，最近突然多出了1個新成員─鴛鴦，引來了許多當地居民特地到公園觀賞。（法新社）

2018-11-03 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕曼哈頓中央公園的池塘內，最近突然多出了1個新成員─鴛鴦，引來了許多當地居民特地到公園觀賞，並在推特上、美國主流媒體間形成一股熱潮，甚至有雜誌將這隻鴛鴦譽為「紐約最優質的黃金單身漢」。

綜合媒體報導，美國紐約曼哈頓中央公園最近突然出現了1隻鴛鴦，鴛鴦鮮豔的毛色在中央公園的池塘中，與其他毛色灰暗的鳥類對比相當亮眼，且鴛鴦的棲地僅分布在東亞、東北亞，正常來說美洲不應該有鴛鴦出現，讓不少紐約當地的居民特別跑來中央公園賞鳥。

這隻鴛鴦其實從10月10日就首度現蹤中央公園，但之後消失了一陣子，直到10月25日才又再度現身。紐約公園管理處表示，他們還不確定這隻鴛鴦是怎麼來的，從鴛鴦腳上掛著的腳環推測，這隻鴛鴦應該本來有飼主，但由於紐約市不允許民眾在家飼養鴛鴦，這隻鴛鴦很可能是從鄰近的長島（Long Island）或紐澤西（New Jersey）飛來的。

目前這隻鴛鴦在中央公園內與其他鳥類相處得很好，並尚未收到飼主通報鴛鴦走失，紐約公園管理處決定，暫時讓鴛鴦繼續待在公園內，直到有飼主出來認領牠為止。

鴛鴦是棲地主要分布於東亞、東北亞的鳥類，除非有人類刻意引進，歐洲、美洲都見不到鴛鴦的蹤影，而照片中毛色艷麗的鴛鴦是公的「鴛」，母的「鴦」毛色灰黑、較不顯眼。