不願14週死胎淪「醫療廢棄物」 婦人帶回家埋花盆

美國一名產婦薩瑟蘭（Sharran Sutherland），懷孕14週不幸流產，捨不得把已經成形的胎兒當成「醫療廢棄物」丟棄，因此決定帶回家中，埋葬在家中的花盆。（圖擷取自YouTube）

2018-11-03 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名40歲的高齡產婦夏倫（Sharran Sutherland），在懷孕14週時不幸流產，但她不想讓已成形的胎兒成為「醫療廢棄物」，選擇引產將遺體帶回家，並替胎兒留下手印與照片當作紀念，最後把10公分長、20公克重的遺體埋在家中花盆裡。

綜合外媒報導，和老公麥克（Michael Sutherland）住在密蘇里州的夏倫，當初懷孕時非常開心，沒想到在懷孕14週時，在某次產檢竟意外發現胎兒已無呼吸心跳，當下得知消息的夏倫晴天霹靂，醫師則建議她可以做流產的手術。但夏倫想到動手術胎兒就會被「分成兩半」，加上胎兒已經成形，能明顯看出人的形狀，眼、耳、鼻、手指，甚至連指甲都已成形，於心不忍，選擇用分娩的方式，讓胎兒能「完整的」來到這世上。

由於當地法律規定，年滿20週的胎兒才能被視為嬰兒，因此醫院表示可將胎兒當作「醫療廢棄物」處理，但夏倫和老公麥克不願讓兩人愛的結晶淪為「醫療廢棄物」，於是請求醫院同意把只有相處14週、10公分長、20公克重的胎兒給帶回家，獲得醫院允許後，夫妻倆帶回胎兒便用食鹽水浸泡並放在冰箱中保存。

夫妻倆利用一週的時間幫胎兒蓋手印和拍照，最後將胎兒的遺體埋在家中盆栽裡，夏倫難過的說，「花兒每年都會長大，可以提醒我們曾經差點就能有一個可愛的兒子」。

在調適好心情後，夏倫也在臉書貼出胎兒的照片，呼籲想要墮胎的人，肚子裡的小孩就是這樣子，「已經成形，像是一個人了」，希望大家不要輕言放棄一條生命。