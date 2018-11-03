官員勾結私賣村民土地 廣東順德爆警民衝突

2018-11-03 16:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國廣東省佛山市順德區北滘鎮三洪奇村，因村民質疑地方與上級官員勾結，私自賣地並進行施工，連日來湧向工地靜坐抗議。不料，當局1日凌晨突出動大批警力，闖入民眾家中抓捕涉事人士，並與警方發生衝突，導致多人受傷，數十人一度被扣押。

自由亞洲電台、大紀元時報指出，三洪奇村民眾日前發現村內出現大型建築工地，位置是具高商業價值的黃金地段，若建成一般住宅的話，每公畝（30.25坪）約要價1500萬人民幣（逾6780萬台幣），但地方官員沒有取得民眾同意，就逕行出售土地，事後也沒有妥善交待，致使民眾連日在工地靜坐抗議，阻止工人進入。

1日清晨，大批持防暴裝備的警察進入民眾家人抓人，令民眾怒不可遏，旋即圍住警車要求放人，但遭到警方強行驅散，至少數十人拘押。雖然大部分人當日下午即獲釋，但民眾當晚仍在大馬路旁靜坐，要求村政府歸還土地。張姓村民表示：「村民人數七八百人，警方派出三四百人，哪個出來就抓哪個。」更有人感嘆：「如狼似虎，太黑暗了，沒人管我們。」

報導指出，三洪奇村長年存有官員私賣民眾土地的問題，民眾持續赴北京請願，但「他們官官相護，至今沒有任何結果。」據悉，該村2000年後有數千畝土地被官員以低價出租，也有一部分被中國房地產開發商碧桂園集團強徵，但租金及賣地的絕大多數款項卻不知去向。