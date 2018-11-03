糖尿病重大進展！3病患間歇性斷食後不再注射胰島素

加拿大研究指出，3名第2型糖尿病患者經過間歇性斷食後，不再注射胰島素來調節血糖，但專家警告若沒有諮詢醫師切勿嘗試。（美聯社）

2018-11-03 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕治療第2型糖尿病有了重大進展！一項新研究指出，有3名患者在經過間歇性斷食後，不再依賴胰島素來調節血糖，但醫生警告如果沒有專業醫師監督禁食行為，一般病人切勿嘗試。

據《CNN》報導，加拿大多倫多「強化膳食管理計畫」的醫學主任Jason Fung主持了該研究，3名受試者分別為40歲、52歲和67歲的男性，他們在20年、25年和10年前被診斷出患有第2型糖尿病，這種糖尿病與肥胖、遺傳和生活方式有關。

研究人員讓3名患者每週進行數次24小時的禁食，在禁食當天時只吃允許晚餐，但可以在過程中喝水、咖啡和肉湯。結果，3人的體重減輕，讓血糖升高的HbA1Cs也有所改善。

雖然在這項研究中沒有任何一個男性的血糖降低到危險狀況，但其他關於禁食和糖尿病的研究，或多或少都有低血糖的風險。此外，斷食可能會發生其他狀況，如頭痛、疲勞、噁心和失眠，孕婦或服用特殊藥物的人禁食也可能不太安全。

因此，華盛頓大學醫學院細胞生物學和生理學副教授迪萬（Abhinav Diwan）強調，糖尿病患者容易處於低血糖，而且一旦發生可能是致命的，所以患者千萬不要在沒有諮詢醫生的情況下展開禁食行為。

迪萬表示，這個研究並不是一項權威研究，它的樣本量很小也沒有對照組，而且所謂「逆轉」或治癒糖尿病的概念，在醫學界沒有廣泛被接受。不過迪萬也說，禁食與糖尿病的相關研究雖然還屬於相當初期，但成果非常令人興奮。

哈佛大學附設加斯林糖尿病中心（Joslin Diabetes. Center）首席醫師加貝（Robert Gabbay）則認為，這個研究結果對糖尿病來說是「緩解」而非「治癒」，而且樣本只有3個人，很難從這種研究中得出任何肯定的結論。