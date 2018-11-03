沙烏地記者遭殺害分屍 土國高層：屍體恐已溶解

《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內被勒斃並肢解。（美聯社）

2018-11-03 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），10月2日在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內被勒斃並肢解，但到目前為止都還找不到屍塊的下落。對此土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）表示，此案應該是沙國高層下令。

艾多根在《華盛頓郵報》刊文表示，策劃殺害哈紹吉的，就是沙國政府最高級別的官員，而且某些沙國高層試圖掩蓋犯罪。艾多根解釋，被拘留在沙烏地阿拉伯的18名嫌犯，是執行沙國政府最高層的命令而殺人，而哈紹吉被殺害後一個月，大家仍然不知道他的遺體在哪裡，「至少，他應該得到適當的葬禮。」

不過艾多根也說，土耳其和沙烏地阿拉伯之間還是保持友好關係，他不相信沙烏地國王沙爾曼（King Salman）會下達殺人的指令，畢竟他和沙爾曼的友誼可以追溯到很多年之前。

據《BBC》報導，土耳其總統顧問阿克泰（Yasin Aktay）則指出，他相信哈紹吉遭到分屍後，屍塊就被放入強酸之中，這是唯一合乎邏輯的結論，因為到現在都沒有任何遺體的下落或存在的痕跡。

阿克泰說，犯案人士之所以肢解哈紹吉，就是為了更容易地溶解他的身體。不過，目前沒有任何法醫證據能證明他的遺體已經遭到溶解。