《華郵》記者遭虐殺 比爾蓋茲中止與沙國王儲500萬美元合作案

比爾蓋茲夫婦旗下基金會，宣布中止與沙國王儲500萬美元合作案。（歐新社）

2018-11-03 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯知名異議記者、《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉日前在沙國駐伊斯坦堡總領事館慘遭殺害，震驚世界，隨著案情逐漸明朗，沙國王室被質疑涉入此案的程度也越來越深。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）昨日宣布，將中止與沙國王儲的500萬美元合作案。

微軟共同創辦人比爾蓋茲與梅琳達（Melinda Gates）夫婦成立的蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），是全球最大的慈善基金會之一，美國CNBC報導，該基金會本來擬與沙國王儲薩勒曼（Mohammad bin Salman）合作，促進青年世代的文化與經濟發展，現在已經宣告中止。

蓋茲基金會2日宣布，將中止與沙國王儲的MiSk基金會高達500萬美元（新台幣1億5267萬）的合作案，沙國記者哈紹吉遇害正是取消的因素之一，基金會發言人表示，「哈紹吉遭虐殺致死一案，令創辦人夫婦感到極度不安；基金會將不再向MiSk基金會的計畫注入資金」。

針對該基金會目前已經投入的150萬美元（新台幣4580萬）資金，蓋茲基金會發言人強調，「將會持續履行對受獎者的所有義務」。