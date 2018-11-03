暴雪推《暗黑破壞神》手遊被罵翻 發表會慘遭玩家當眾洗臉...

暴雪宣布推出《暗黑破壞神 永生不朽》手遊。（圖片取自暗黑破壞神網站）

2018-11-03 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國電子遊戲開發商「暴雪娛樂」旗下擁有《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《鬥陣特攻》等多個知名遊戲品牌。其每年舉辦的「暴雪嘉年華」提供最新遊戲情報、開發進度和試玩體驗，成為玩家極度關注的年度盛事。但在今日凌晨的發表會中，暴雪推出了手遊版《暗黑破壞神》，慘遭玩家噓翻，現場更有人當面嗆「這是在開玩笑嗎？」

暴雪在發表會中宣布，將推出支援 Android、iOS雙平台大型多人線上動作角色扮演遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》，與中國網易共同研發，劇情為講述《暗黑破壞神2》至《暗黑破壞神3》期間所發生的故事。

雖然暴雪強調，製作團隊對這款遊戲感到相當興奮，希望藉由手機讓玩家能隨時隨地遊玩，甚至是和家人一同殲滅惡魔，但台下群眾反應冷淡，甚至有觀眾在問答時間時，面無表情地說，「請問這是過季的愚人節笑話嗎？」讓台上的主持人頓時尷尬語塞。

《暗黑破壞神 永生不朽》將成為暴雪首款正式手遊，在此之前僅有卡牌類的《爐石戰記》能在手機上遊玩，但有網友還發現，暗黑手遊版的介面與不少中國出產的手遊如出一轍，遭諷將成為下一款「免洗手遊」，YouTube的官方預告影片上線才7小時，已有13萬人按下「不喜歡」。