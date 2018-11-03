台美國防產業合作 美官員籲重視智財權剽竊?

2018-11-03 01:52

〔中央社〕美國國防部副助理部長朱寧今天說，美國國防產業擴大對外合作時，非常重視智慧財產權保護，台灣想成為供應鏈一環，須展現和美國一樣關切智慧財產權剽竊的態度。

美國全國商會今天舉辦美國國防產業出口相關論壇，朱寧（Eric Chewning）是五角大廈負責製造與產業基礎政策的副助理部長，他回答台灣媒體記者提問時，做上述表示。

記者問，台灣希望能加入美國國防產業供應鏈，但台灣廠商和中國有往來、甚至在中國設廠，美台在國防產業的哪些領域能合作，又如何克服智慧產權保護的困難。對此，他說，美國國防產業供應鏈的全球合作，目前和澳洲、加拿大及英國有建立架構。

朱寧指出，美國國防產業在擴大對外合作之際，保護智慧財產權是「非常、非常重要的」，這不只是關乎保護美國企業，也是維護國家安全；當和台灣討論國防產業合作時，美國會表明關切智慧財產權剽竊的議題，「希望對方企業也同樣重視」。

而白宮貿易政策顧問納瓦洛（Peter Navarro）則在開場致詞時指出，經濟安全就是國家安全，這是美國總統川普最重視的，他讚揚川普是自前總統艾森豪以來，首位在美國國防產業上有戰略思考與行動的總統。

納瓦洛直言批評前總統歐巴馬，拒絕出售武器系統給美國的盟邦夥伴，歐巴馬的政策傷害美國國防產業，「歐巴馬自認占據道德高地，但我認為，那是自以為是的趾高氣揚」，且把市場拱手讓給美國的戰略競爭對手如中國及俄羅斯。

10月初，五角大廈在評估美國國防產業基礎的最新報告中指出，美國國防工業大幅全球化，過分依賴特別是中國生產的原料，達「令人震驚」程度，美軍重要軍品與零組件供應，有近300個安全漏洞，報告呼籲須強化攸關美國國安的核心產業，勿過度依賴中國供應鏈，並建議擴大對關鍵產業的直接投資。

納瓦洛也提到上述報告指出，他認為，這就是全球化造成的附帶損害，而在智慧財產權保護上，美國也必須強化，不能允許戰略競爭對手取得最關鍵的核心技術。（編輯：徐睿承）