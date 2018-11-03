公然挑戰中國！美駐中使館微博開放中國網友提問

2018-11-03 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國大使館本月2日在微博帳號發布消息，大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將透過微博與中國網友互動，歡迎他們提問並進行回答，引發中國網友熱議，提問「在US有我們中國多少貪汙人士在那」。

「美國駐華大使館官方微博」2日下午1點35分貼出訊息，內容稱「大使館很高興地宣布，布蘭斯塔德大使將對大家在我們微博上的一些提問和留言進行回覆」，並指出只要回覆中帶有「#FromAMB#」標籤就代表是大使本人親自回覆的，大量中國網友立刻湧入留言。

許多中國網友提問，「貴國為什麼是中國貪官和家屬的最大居住地」、「請務必把防火牆推倒，謝謝」、「在華線人保護還有效用嗎？」、「中美貿易戰何時休」、「什麼時候民主和自由能在中國實現？」、「請問你們在中國能訪問google、facebook等網站嗎？」、「搞個粉絲見面會唄，現場發綠卡好不好」。

但由於許多網友提出的問題關係到中國政治敏感議題，美國駐中國大使迄今（3）日尚未針對留言與提問展開答覆，《美國之音》認為，多數中國網友認為美國使館微博成為中國網路的「自由之地」，就連中國官方也不敢加以干涉，但有證據表明，其實中方還是會箝制各國使館的微博帳號，但「主要是禁止用戶分享或評論」。

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「美國駐華大使館官方微博」