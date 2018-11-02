「外星生物！？」風靡亞洲的觀賞動物 嚇壞外國網友

2018-11-02 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕「獅子頭金魚」因為頭頂的肉瘤讓牠外型像獅子而得名，但也因為顏色五花八門，讓牠一度成為亞洲的熱門觀賞魚。近期美國瘋傳一段黑色獅子頭金魚影片，只見金魚張嘴呼吸，頭上腫瘤大到看不見眼睛，嚇壞不少網友說：「是會游泳的藍莓」、「外星生物吧」！

推特用戶「PATS 6-2」在10月29日PO文，影片中可見2隻烏黑亮麗的獅子頭金魚，被人拿出水面，在鏡頭前張嘴呼吸幾秒後，再放回水中。這段短短8秒的影片，吸引超過639萬觀看人次，也瘋傳至各個網路社交平台，掀起熱烈討論。

有網友覺得牠們的模樣很可愛，但許多網友則被眼前的景象嚇到，紛紛說：「這是他看過最可怕的事情」、「以為是黑魔法的產物」、「外星生物吧！」、「會游泳的藍莓？」也有網友解釋，「影片角度問題，讓兩側的魚眼看不到」。

獅子頭金魚最早出現於19世紀的日本。獅子頭金魚身體短壯，頭頂肉瘤厚厚凸起，但肉瘤其實是一種病徵，具有遺傳性，它的發達程度與飼料的質量、數量以及水質、水溫等都有關係，也因此，肉瘤發育程度好，身價也跟著高。

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