心碎！內戰仍頻、飢荒不斷 葉門7歲女童病餓身亡…

2018-11-03 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》上週五（10月26日）報導了一名因戰亂飢荒，瘦得只剩皮包骨的7歲女童，引發全球對於葉門戰亂的關注，只可惜照片中的這名女孩，已經在飢餓與疾病中逝世。

根據《紐約時報》報導，7歲的阿曼女孩阿邁爾．何賽因（Amal Hussain）瘦骨嶙峋的照片，上週被紐時攝影記者希克斯（Tyler Hicks）拍下，在一篇報導中刊出，引起國際各界對葉門內戰，以及內戰所引發的飢荒的關心。但今日上篇文章的撰文者沃爾什（Declan Walsh）再度撰文說，照片中的女童在拍攝後不久，就因為飢餓死亡了，令人不勝唏噓。

連年內戰讓葉門國內飢荒不斷、經濟崩潰，阿邁爾．何賽因是葉門180萬名嚴重營養不良的兒童之一，她染上疾病，死前一直嘔吐、腹瀉，就算人道救援機構給了她食物，仍然沒辦法救回她的性命。

原本在一間小醫院治療的阿邁爾，被醫生建議去大約24公里外的無國界醫生醫院治療，但阿邁爾一家甚至籌措不到交通費用，最後阿邁爾在報導刊出那天（10月26日），不幸在難民營與世長辭。

美國國防部10月30日也向正在葉門交戰的葉門反政府武裝組織胡塞（Houthi）與沙烏地阿拉伯聯軍發出「停火邀請」，希望雙方能在近日於第三國展開和平談判，目前胡塞組織已表示同意，但沙烏地阿拉伯方面仍保持沉默。