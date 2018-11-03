太極宗師又慘敗！ 魏雷復出慘中127拳 鏡頭前爆哭...

「雷雷」魏雷賽後接受訪問時忍不住痛哭，承認「太極拳是只適合健身，而不是為了打鬥而生存」。（圖擷取自YouTube）

2018-11-03 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕「雷公太極」宗師魏雷去年代表太極與「格鬥狂人」徐曉東對戰，沒想到不到10秒就被對方「秒殺」落敗，當時還辯稱是新鞋太滑，不慎滑倒才輸掉比賽，還稱「若使出內力會出人命」。時隔一年，魏雷復出比武，沒想到身中127拳慘敗，讓他賽後痛哭「太極只適合健身不適合打鬥」。

綜合中媒報導，自從去年被徐曉東秒殺丟了太極的臉、成為眾人的笑柄後，魏雷就再也沒有上擂台比武過；時隔一年後，魏雷復出參加《峨嵋傳奇》舉辦的傳統武術大賽，站上擂台挑戰心意拳33代傳人、綽號「大鬍子」的王知亮，想要一雪前恥。

比賽開始後，擁有豐富比賽經驗，加上力量、身高與體重的優勢王知亮不斷出拳攻擊，而魏雷全程只能不斷用擒抱等方式躲避危機，最終在3個回合內身中127拳，再度慘敗，完全打臉過去宣稱「太極拳是可以打鬥的武術」的說法。

魏雷賽後受訪時忍不住哽咽落淚，難過地說，「太極拳是只適合全民健身的一種運動方式了，它再不是為了打鬥而生存，但不代表我們的心是軟弱的。」坦承太極拳只適合用來健身，但並不適合用來打鬥。