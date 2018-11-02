中國學生欲成立「馬克思主義社團」 反遭校方毆打

2018-11-02 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕在美國常春藤名校康乃爾大學因不滿中國言論及學術的不自由，而中止與中國人民大學的學術合作關係後沒幾天，中國又有學生被當局暴力毆打，且是因為學生想成立「馬克思主義社團」。

根據《路透》報導，中國南京大學超過百名學生昨日因不滿校方不准許學生成立與馬克思主義相關的學生社團，在校內進行抗議。在抗議活動中，帶領活動的楊姓學生被不明人士綑綁起來，並推倒在地上拖行，後來楊姓學生被帶往警局，拘留了超過4小時。同樣為活動領頭者的朱姓學生，則遭到便衣警察毆打，並在今日被家屬強行帶離學校，目前仍然下落不明。

南京大學其他的學生解釋了今日朱姓同學會被家人帶走的原因，中國當局已經向抗議學生的親屬施壓，希望親屬阻止學生的抗議行動。而在今日朱姓學生被親屬帶走時，校內的學生福利部門竟然冷眼旁觀，「他們完全沒有試圖阻止學生被強行帶走」。

另外，網路上更傳出1段兩名女學生站在南京大學校園內大吼的影片，她們高聲指控校方「無視同學合理、合法的訴求」，並且「動手打人、把人按在地上」，對學生動粗。但影片中錄到許多經過的學生，皆漠視2人的控訴，若無其事地走掉。

儘管中國自詡為馬克思主義國家，但實際在中國高等教育校園內，馬克思主義卻頻頻遭到打壓，連組成學生社團都不被允許，今年9月北京大學才傳出校內研究馬克思主義的學生社團遭到打壓。《路透》指出，這是因為中國政府拒絕民間發展任何有可能顛覆政府的行動或組織。

中國南京大學女學生控訴畫面