因「怪獸電力公司」怕衣櫃 少女夢遊陳屍衣櫃

2018-11-02 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名父親發現13歲的女兒陳屍在衣櫃中，警方發現少女是因窒息而死，研判應是少女有夢遊病史，令她在睡夢中不慎進入衣櫃，因而釀成悲劇。

綜合外媒報導，位於英國威爾斯南部（south Wales）的卡菲利（Caerphilly）發生一起離奇意外。44歲的布萊德利（Graham Bradley），在早上6點時，去叫醒13歲的女兒黑澤爾（Hazel Georgina Bradley）上學，卻發現房內沒有動靜，進入房間才發現，13歲的小女兒身著校服，縊死在衣櫃中。

43歲的母親蕾貝卡（Rebecca Bradley）表示，女兒平時就有夢遊的症狀，近視的黑澤爾常常半夜時身著校服在家中晃來晃去，她就知道女兒正在夢遊。蕾貝卡也提到，黑澤爾特別喜歡動畫片《怪獸電力公司》，然而，當中的怪獸會從衣櫃走出來嚇小孩，黑澤爾因此恐懼衣櫃，時常確認房內的衣櫃是否關上。

警方調查，發現因為她身亡前一晚才與父母度過溫馨的聊天時光，並與母親擁抱親吻後才入眠，平時也沒有尋死的念頭，再加上蕾貝卡提到的夢遊病症，以及對於《怪獸電力公司》的恐懼，研判應該是意外身亡。家屬感到十分痛心，表示黑澤爾學習成績優異，熱愛運動，擅長音樂，實在難以接受。