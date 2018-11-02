大烏龍！「懸崖求婚」情侶沒殉情 墜谷亡是IG網紅夫妻

美國加州優勝美地國家公園的知名景點塔夫特角（Taft Point）經常有情侶求婚或新人拍婚紗。（美聯社）

2018-11-02 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕攝影師迪佩爾（Matt Dippel）拍下1張加州優勝美地國家公園懸崖邊的絕美求婚照，也在網路上尋求這對新人，但25日國家公園指出，有1對情侶遊客墜谷身亡，引起外界謠傳疑似意外墜谷、淒美殉情等說法，結果迪佩爾找到當事人闢謠，證明是烏龍一場。

綜合外媒報導，園內的知名景點塔夫特角（Taft Point）經常有情侶求婚或新人拍婚紗，但也因為懸崖邊未架設安全措施，頻傳自拍造成的墜谷意外。

攝影師迪佩爾10月6日拍下這張絕美求婚照，照片中可見「1名男子單膝跪在塔夫特角，邊向妻子求婚」。10月17日他在IG、臉書等社交平台貼出尋人啟事，希望能將照片交給這段新人，引起瘋傳、網友熱烈討論。

10月25日園方發現有1對男女陳屍在塔夫特角下方約800英尺（約245公尺），但身分未明，引起外界猜測是不是這對新人意外墜谷，更傳出「求完婚雙雙赴死的淒美殉情」、「求婚照變遺照」等說法。27日迪佩爾發文闢謠，他說：「這對新人不敢相信這張求婚照會爆紅」，也說明求婚的原因，男方因為想讓女方有個難忘的體驗，因此選在旅行時求婚，也讓網友發現是烏龍一場。

30日死者的家屬指出，死者是1對印度夫妻墨爾西（Meenakshi Moorthy）及維斯沃尼克（Vishnu Viswanath），他們在IG上小有名氣，近期他們前往優勝美地國家公園旅行，未料在山崖邊用腳架自拍時，不慎發生墜谷意外。