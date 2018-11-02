為了擴建高鐵 倫敦火車站旁挖出「6萬具人骨」

考古學家在倫敦的尤斯頓火車站旁進行骨骸挖掘作業。（法新社）

2018-11-02 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國為興建2號高速鐵路（HS2），在倫敦的尤斯頓（Euston）火車站旁的聖詹姆斯花園（St James's Gardens）展開擴建工程，日前竟發現有6萬具骨骸葬在地底，其中有4萬5000具須遷葬，目前數十名考古學家正著手全天候的挖掘作業。

綜合外媒報導，聖詹姆斯花園原先是公墓，直到19世紀中葉才改為花園，而公墓最初預計能容納1萬6000具遺骨，未料最後卻高達6萬人被葬於此地，被專家視為是英國出土過最大規模的18至19世紀遺骨。為確保工程能持續進行，有4萬5000具遺骨要被遷葬，而遷葬作業需費時至少1年。

報導指出，由於當地氣候和土壤條件佳，部分墳墓被良好保存，這次的大規模出土有助於研究人員進一步刻劃出英國人民在工業化時期的生活。資深骨骼學家韓德森（Mike Henderson）表示，「在得到龐大的資料庫後，我們也能針對當時一些重要的問題進行提問……例如流行病、死亡率等。」

據了解，把新大陸取名為「澳洲」、並繪製出地圖的船長佛林德斯（Matthew Flinders）可能也被葬在其中。

2號高速鐵路計劃連接倫敦與伯明罕、曼徹斯特、里茲等地，預計2033年全線完工，不過由於路線多途經農田，恐有破壞環境、田園生活及「打擾沿線安葬遺骨」之虞，引發外界不少爭議。