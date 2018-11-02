因為這很重要！ 好萊塢大咖女星們拍廣告催票

廣告中包括茱莉安．摩爾等好萊塢女星現身，鼓勵美國女性出門投票、關心社會議題。（圖擷取自Because It Matters廣告）

2018-11-02 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會期中選舉將於11月6日舉行，對此，美國獨立政治行動委員會最新釋出選舉廣告《因為這很重要》，該廣告由曾獲奧斯卡最佳女主角、金球獎最佳女主角的茱蒂·福斯特執導。廣告中許多好萊塢女星現身，鼓勵美國女性出門投票、關心社會議題。

此次改選內容包括全數眾議員及部分參議員和州長。而今年任滿的35名參議員中，民主黨24席、共和黨9席，另有2席獨立政黨，整體情勢對民主黨不利。

綜合媒體報導，《因為這很重要》（Because It Matters）廣告由美國獨立政治行動委員會（Independence USA PAC）出資，紐約市前市長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）與美國製片公司「RadicalMedia」負責製片工作，由奧斯卡影后茱蒂．福斯特（Jodie Foster）執導，並且找來了奧斯卡影后茱莉安．摩爾（Julianne Moore）、《侏羅紀公園3》女星李歐妮（Téa Leoni）、影集《實習醫生》（女演員龐貝歐（Ellen Pompeo）、影集《菜鳥新移民》美籍台裔女演員吳恬敏（Constance Wu）等眾多女星拍攝廣告。

影片一開始李歐妮問 ：「如果有人問你『你在乎什麼？』，你會怎麼回答？」，接著眾女星接力表示，男女平權、男女同工同酬、健康醫療、校園槍擊事件、槍枝管理、新聞自由、氣候、移民等。隨後再鼓勵女性選民，如果在乎這些議題，就應該出門投票。

彭博：女性選民多支持民主黨

彭博在今年10月宣布重新註冊為民主黨，他表示，「女性選民壓倒性地支持民主黨的聯邦眾議員候選人與聯邦參議員候選人」。茱蒂．福斯特也發表聲明，「美國女性有關心的議題與鮮明的觀點，她們11月6日投票可發揮影響」。

據美國廣播公司和《華盛頓郵報》10月中旬的民調顯示，共和黨在眾議院的支持率為42%，落後於民主黨的53%。其中主要原因是女性對民主黨的支持率高達59%。