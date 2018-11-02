悚！中國男子遺體放太平間 雙眼竟遭挖走販售

中國湖南省寧鄉市人民醫院太平間的遺體，被販運器官的歹徒挖走兩個眼球。中國醫院示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2018-11-02 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！中國湖南省寧鄉市人民醫院10月30日上午，有一名男子因為多重器官衰竭而過世，遺體被送到太平間。但他的妹妹當天晚些時候去查看遺體時，赫然看到哥哥的兩個眼球不見了，警方介入調查才發現有歹徒在販運器官。

據《南華早報》報導，男子的妹妹表示，哥哥的左眼眶裡放了一個棉球，右眼眶還留有擴眼器，兩顆眼球都被挖走，看到哥哥的遺體變成這樣，讓她感到既可怕又傷心。

當地警方立即組成30人的團隊徹查此事，已於10月31日逮捕4人，其中包括了太平間的員工。警方透露，有3名嫌疑人逃到了距離寧鄉約240公里外的邵陽市，仍然難逃法網。初步調查顯示，4名嫌犯可能串通出售器官，出事醫院則已和男子家屬協調賠償事宜。

據了解，中國每年有30萬名患者在等待進行移植手術，但由於缺乏合適的器官，只有1萬名患者能接受移植。中國政府聲稱，官方已於2014年停止從死刑犯身上摘取器官的行為，並將死後捐贈作為移植的唯一來源。2015年，全中國共有2776人在死後捐獻器官，2016年上升至4080人，去年又增加至5135人。