頭靠枕有大腸桿菌 飛機上這5個地方最髒

航空公司清潔人員通常只有15分鐘可以清潔機艙，因此根本來不及將所有東西都擦乾淨。（彭博）

2018-11-02 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕許多交通運輸工具因為每天都要承載大批旅客，導致細菌滿布，其實就連飛機客艙也同樣充滿細菌。最近加拿大研究團隊更整理出飛機上最髒的前5個地方。

綜合報導指出，加拿大研究人員從3間航空公司、18個航班取樣一百多個樣本，並交給貴湖大學（University of Guelph）微生物學家華倫納（Keith Warriner）分析。結果發現，客艙中的金黃葡萄球菌、大腸桿菌、溶血性鏈球菌等病原體都已達到感染標準。華倫納認為，這是客艙清潔不夠完善所造成的。

研究團隊也整理出飛機客艙中最骯髒的5個地方，第一名是座椅的頭部靠枕，這裡有著最多的生菌數，而且表面上也有大腸桿菌、鏈球菌等細菌。第二髒的則是機位前方的置物袋，這裡的生菌數第二高，而且還有著許多黴菌。而第三到第五髒的位置則是廁所門閂、餐桌板以及安全帶。

曾在航空公司擔任清潔員的波芮爾（Stéphane Poirier）表示，工作人員通常只有15分鐘可以清潔，因此根本來不及將所有東西都擦乾淨，而且清潔員通常不會用清潔劑，只是用水或紙巾擦拭。

微生物學家特托（Jason Tetro）建議乘客，搭機時不要將臉靠在餐桌板上休息，吃東西時也不要將食物直接放在餐桌板上。