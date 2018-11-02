體重標準很重要！英研究：過胖或過瘦都會增加死亡風險

英國倫敦衛生與熱帶醫學院研究發現，無論是過胖或過瘦，都與重大疾病的發病率增加有關。（美聯社）

2018-11-02 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦衛生與熱帶醫學院流行病學副教授巴斯卡蘭（Krishnan Bhaskaran），帶領團隊研究體重與主要死因（不包括車禍等意外）的關聯，赫然發現無論是過胖或過瘦，都與重大疾病的發病率增加有關，該論文發表於Lancet Diabetes & Endocrinology期刊。

據《CNN》報導，巴斯卡蘭團隊使用身高體重指數（BMI）做為測量標準，他表示BMI是健康的關鍵指標，過去大家都知道BMI與整體的死亡風險有關，但令人驚訝的是，很少有研究探討BMI與特定死因之間的關聯。

因此，該研究分析了360萬人的健康狀況和36萬7512人的死亡資料，顯示出BMI維持在21kg/m2至25kg/m2之間，有著最低的主要死因發病率，而BMI為30或者更高，則與兩種主要死因──心臟病和癌症的發病率有關。

巴斯卡蘭進一步指出，BMI高於25，與大多數癌症、大多數心血管疾病，呼吸系統疾病以及肝臟和腎臟疾病的關聯就會開始增加。肥胖已被證明會讓男性的預期壽命減少4.2年、女性的預期壽命減少3.5年，並且可以導致其他慢性疾病。

但是瘦子先別開心，巴斯卡蘭透露，低BMI和主要死因之間的聯繫更加明顯，包括阿茲海默症、心血管疾病和自殺。不過，該研究還是有局限性，因為目前無法釐清是疾病導致體重過輕；還是體重過輕造成了疾病。

巴斯卡蘭總結研究，最重要的就是讓人們知道將BMI維持在21至25的重要性，心血管死亡最低風險的BMI為25kg/m2，每多出5kg/m2發病風險就會增加29％；癌症死亡最低風險的BMI為21kg/m2，每增加5kg/m2，死亡風險增加13％。