僱華人不用付加班費！老闆堅決開除7名白人員工判賠約400萬

2018-11-02 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大日前發生一起勞工糾紛、種族歧視，但竟是因為老闆想僱用華人，而將7名白人員工開除，法庭判處老闆要賠償員工總計17萬多加幣（約400多萬台幣）。

綜合外媒報導，不列顛哥倫比亞省中一間雲杉山丘渡假村與水療中心（Spruce Hill Resort and Spa）的華裔陳老闆（Kin Wa Chan），因認為華人的工資比較便宜，所以強行開除店內7名白人員工，7名員工於2016年8月被迫離職，換上華人工人。

《BBC》報導，陳老闆多次表示希望僱用華人員工來減少勞動力成本，前員工法斯作證表示，曾聽陳老闆說，僱用華人工人不用付加班費，也沒有支薪假期，法斯說，自己在8月3日遭到解僱，陳老闆請了一個完全沒有工作相關經驗的中國學生。

加拿大人權法庭法官戴安娜（Diana Juricevic）裁定這是種族歧視，判陳老闆要賠償7名白人員工17多萬加幣（約400多萬台幣）。

據了解，陳老闆在2015年買下該度假村，並於隔年1月進行大規模整修，裝修期間因耗費許多資金，財政有困難，故常拖欠薪酬，陳老闆不僅有勞資糾紛外，還有性騷擾女員工舉動，出差時只訂一間房間，更向女員工說出「在中國就要用中國的方式解決」，讓女員工相當驚恐。