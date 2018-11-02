烏克蘭士兵遭全殲 媽媽打電話來被敵軍接起...

烏克蘭親俄部隊殲滅政府軍後，接起陣亡士兵媽媽打來的電話。（圖擷自「Johny Smitsky」YouTube）

2018-11-02 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭正處於與親俄勢力的內戰當中，近來有一段影片在網路上流傳，只見政府軍在雪地裡遭伏擊，被親俄部隊全數殲滅後，一名士兵的遺體上傳來電話鈴聲，親俄軍人接起後得知打來的是死者的媽媽，直接告訴她：「我很抱歉這樣說，但是妳的兒子死了。」

從影片中可以看到，身穿全白雪地迷彩的政府軍，正在一片白皚皚的積雪林地搜查，但突然遇到親俄勢力襲擊，一邊開槍回擊一邊找掩護時，政府軍士兵踩到了地雷被炸傷，他的同伴們則聚集過來想用火力掩護並將他移到安全地方。

但接下來鏡頭視角切換，原來政府軍已全數被擊斃，遺體橫陳在雪地上，親俄軍人搜索遺物時，發現了1個軍牌，便照著上面的電話號碼打過去，並告知接聽者該名士兵Alex已經死了。

隨後Alex的母親打來，焦急地問「這是Alex的手機嗎？」親俄軍人直接告知她Alex的死訊，但也同意會將他的遺體帶回烏克蘭那邊。最後的畫面顯示，其實在接起這通電話之前，Alex媽媽已經連打6通電話但都沒被兒子接起，沒想到最後接通了卻聽到死訊。

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