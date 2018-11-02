獅航墜機前一次飛行 曾發「Pan-Pan」警報

當局證實墜機客機的前一航班，曾發無線電警報表示要折返。（路透）

2018-11-02 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅航（Lion Air Group）一架波音737 MAX 8客機在29日失事，黑盒子已被打撈出來，可望了解墜機原因，但近日傳出該客機墜機的前一航班，在起飛後幾分鐘，機師也曾發無線電警報表示要折返，當局已經證實這件事。

綜合外媒報導，失事客機的前一個航班，在起飛後也曾出現技術問題，機長發出「Pan-Pan」無電線警報，要求折返，印尼峇里-努沙登加拉（Bali-Nusa Tenggara）地區機場主管何森（Herson）證實，該客機的確有發出警報，要求返回峇里島，但問題狀況隨後已解決，機師便向塔台通知飛機可正常飛行。

《路透社》報導，何森表示，該班曾發出警報的的客機機師說自己有信心能從登巴薩（Denpasar）飛到雅加達（Jakarta），因此不會返回起飛機場；當時一架正飛往峇里島的飛行員也證實有「Pan-Pan」無電線警報，他表示，他被告知先在機場空中盤旋，從無線電中有聽到該客機和塔台的對話。

被問及該客機在飛行中曾發出警報，獅航發言人拒絕回應，表示目前正在調查波音737 MAX8 客機的墜機原因；據了解，「Pan-Pan」警報的危急程度僅次於求救訊號「Mayday」。