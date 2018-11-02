機會號「蒙塵」斷電 NASA確定將採取風洗除塵

機會號現仍因太陽能充電板積存厚重沙塵而無法順利充電，NASA決定採用「自然風洗」進行除塵作業。（擷取自NASA）

2018-11-02 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕火星5月底爆發規模史無前例的劇烈沙塵暴，導致美國太空總署（NASA）火星探測車「機會號」（opportunity）被迫進入休眠狀態失聯至今，NASA近日公布最新進度，確定接下來將仰賴火星表面盛行的氣流為機會號進行「風洗」除塵。

根據NASA早前公布的資訊，地面小組原預期在沙塵暴歇止後，機會號應可透過太陽能進行充電並與團隊恢復連繫，但按最新線索研判，沙塵暴已在火星探測車的太陽能電池板上沉積一層厚厚的沙塵，阻擋陽光照射並妨礙充電，才會導致機會號對地失聯至今。

NASA上月底指出，團隊在10月中對機會號現狀及位置進行評估，最終決定延用早前的計畫，利用火星表面11月至1月的氣流盛行期進行沙塵清除作業。科學家解釋，由於機會號設計時未搭載自行排除灰塵的機制，從本月開始的「清灰季節」（dust-clearing season）是否能讓機會號恢復運作目前還無法確定，NASA表示將在明年1月重新評估執行狀況。

機會號與其姊妹機「精神號」（Spirit）原被設計僅執行90個火星日的地表探測任務，然而歷經多次任務擴增，機會號從2004年1月25日降落於老鷹撞擊坑（Eagle crater）後便執勤至今，將近15年的服役生涯中，機會號的里程數已超過45公里，創下NASA在地球外無人探測車的移動紀錄。