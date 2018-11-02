「黎明號」中斷聯繫 NASA證實燃料用罄壽終正寢

黎明號宣告壽終正寢。（擷取自NASA）

2018-11-02 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）宣布，11年前發射的小行星帶太空探測船「黎明號」（Dawn）因燃料耗盡，已與地面控制團隊終止聯繫，正式宣告任務結束，是繼克卜勒太空望遠鏡後，本週第2艘「死亡」的NASA航空器。

NASA指出，「黎明號」太空船本週三、四（31、1日）接連錯過2次與地面團隊預定通訊會議，在小組排除所有可能導致錯過通信的原因後，團隊確定「黎明號」在執行任務長達11年後，燃料終告用罄，這將導致黎明號無法轉動天線與地球通信，或將太陽能充電板轉向太陽進行充電。

NASA科學任務理事會副主任佐伯琴（Thomas Zurbuchen）表示，團隊並未對此感到傷感，他直言「今天我們慶祝黎明號的任務圓滿結束，緬懷並感謝它過去為科學帶來的卓越發現」，他說，「黎明號先後在灶神星（Vesta）及穀神星（Ceres）收集令人震驚的圖像與數據，為科學家對太陽系的了解帶來重大進展」。

黎明號計劃花費約4.7億美元（約144.6億台幣），太空船配有高解析度攝影機，離子引擎可快速推進或緩慢減速以易於進入軌道，是首艘在火星與木星間小行星帶環繞星體飛行的太空船，也是第一艘在地球外環繞飛行的太空船。