谷歌數千員工翹班示威！抗議公司包庇高層性騷

谷歌全球數千名員工翹班，上街抗議公司包庇性侵。（路透）

2018-11-02 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕谷歌爆發MeToo運動！2014年公司高層「安卓之父」魯賓（Andy Rubin）遭到性騷舉報時，谷歌竟提供他9000萬美元（約新台幣27.6億元）的離職金，此事遭踢爆後讓全球各地的Google員工群情激憤，昨（1日）集體短暫翹班到街頭抗議，要求公司改善職場不平等的問題。

據《路透》報導，抗議活動從谷哥在亞洲的據點開始，然後擴散到歐洲和北美，最後一波發生在加州的谷歌總部。從事YouTube營銷工作的奧尼爾哈特（Celie O'Neil-Hart）表示，她之所以加入數百名員工的聯合抗議，是因為現在真的該採取行動和改變現狀了。

在總部罷工的職員們舉著「勞工的權利是婦女的權利」等標語，有些人還戴上藍色絲帶支持性騷擾受害者。抗議主辦方表示，約有60％的谷歌據點參與其中，其中包括都柏林，也就是美國以外最大的Google據點，另外還有倫敦、蘇黎世、柏林和新加坡等地。

組織示威活動的7名美國員工呼籲，谷歌必須對性騷擾調查更加公平、向勞工分享薪資數據，並在董事會中增加一名員工代表。

谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）在抗議發起後不久，指出缺乏性別和種族多樣性是公司問題的一部分，「就像很多地方一樣，我們正在努力解決這個問題。」

魯賓性騷案最早是由《紐約時報》踢爆，魯賓否認了該指控，並強調離職金額過於誇張，但谷歌公司對此報導並無提出任何異議。