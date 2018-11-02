川普與習近平通話 似都對解決貿易爭端感樂觀

2018-11-02 02:36

〔中央社〕美國總統川普今天與中國國家主席習近平通電話，雙方似乎都對解決兩國間激烈的貿易爭端表示樂觀，並同意於11月在阿根廷舉行的20國集團（G20）高峰會舉行雙邊會談。

路透社報導，這是外界所知川習兩人幾個月來首度直接談話，但他們都未多談獲得什麼進展。

這兩個世界最大經濟體間貿易戰愈演愈烈。據中國中央電視台報導，習近平針對這次通話表示，希望雙方按照他與川普達成的共識，促進中美關係健康穩定發展。他和川普都希望擴大雙邊貿易合作。

他說：「兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。」

川普稍早在推文中提及這次通話時說：「我剛與中國習近平主席進行過長時間且非常好的交談，我們談論了許多問題，特別著重貿易。這些商討進展良好，預定我們兩人將在阿根廷20國集團峰會期間會面。我們也針對北韓問題進行了良好討論。」

新華社報導，川普在通話中表示，他重視與習近平的良好關係，「兩國元首經常直接溝通非常重要，我們要保持經常聯繫」。

習近平也表示，他重視與川普的良好關係，願在出席阿根廷20國集團高峰會時再次會晤川普，就中美關係及其他重大問題深入交換意見。

習近平說，今年以來朝鮮半島形勢出現積極變化，希望美國和北韓雙方進一步推進朝鮮半島非核化和構建朝鮮半島和平機制進程。中方將繼續發揮建設性作用。

川普則表示，今年以來，美國與北韓會談取得了積極進展。美方高度重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願繼續與中方加強溝通協調。