美期中選舉 提前投票熱絡料將衝高投票率

2018-11-02 00:38

〔中央社〕美國許多州選民踴躍提前投票以及進行不在籍投票，證實選民對國會和州長的爭奪戰有高度興趣。專家也愈來愈有把握，今年期中選舉整體投票率會提高。

「華盛頓郵報」報導，距離11月6日選舉日不到一週，根據佛羅里達大學政治學教授麥唐納（Michael McDonald）匯集的資料，在至少17州，提前及不在籍投票的選民人數已超過2014年期中選舉。

部分州的情況，提前及不在籍投票的人數正朝較4年前增倍的方向發展。有些州的提前投票人數非常高，可能已超過4年前投票的總人數。

投票提高部分反映民主黨人的興趣大幅躍升。民主黨人在2014年選舉大量缺席，那次選舉結果讓共和黨奪下參議院掌控權，並擴大控制眾議院。

舉行參議員或州長選舉的數個州數據顯示，共和黨人也非常熱衷，與4年前表現的一樣高昂，暗示許多競爭激烈的地方，選情可能會比民調預測來得更為接近。

麥唐納說：「我們不知道選民投給誰，但是我們可看到誰去投票。我們所見的是，兩黨在州長和參議員的競爭，參與程度都很高。」

提前及不在籍投票激增是否延續到選舉日，情況仍不確定。但部份州的投票人數已很高，專家愈來愈有把握，今年整體投票率將會提高。

2014年全國投票率為37%，是二戰以來，期中選舉投票率最低的一次。2016年總統選舉，投票率約為61%，約等同2012年投票率。

數據顯示，民主黨選民至今投票人數為19萬2000人，略高於共和黨的18萬人；無黨派民眾有9萬人已投票。