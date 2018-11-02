洛杉磯歡度萬聖節 西好萊塢20萬人開趴

2018-11-02 00:22

〔中央社〕洛杉磯歡度「萬聖節」，西好萊塢市今晚近20萬人封街開趴，大人們奇裝異服、變裝比創意；住宅區則處處響起孩童們「不給糖、就搗蛋」的歡笑聲。

這場萬人變裝派對在美國加州洛杉磯西好萊塢市（West Hollywood）的聖塔蒙尼加大道（Santa Monica Boulevard）舉行，約1英里（約1.6公里）的路段不見車輛通行，只見滿滿穿著怪異服裝的人潮，DJ與現場演奏的樂團炒熱氣氛。

洛杉磯警方啟動高規格維安，派對入口處停放警車及裝甲車，每隔幾步就能見到員警站崗，空中有直升機盤旋。

人潮中除了傳統常見的骷髏、西洋鬼怪造型，也有人裝扮成各種卡通人物、電影人物、政治人物如美國總統川普、英國女王，甚至是絞碎一半的名畫「氣球女孩」也有人扮裝。

「洛杉磯時報」報導，整場活動安全落幕，警方沒有逮捕任何一人。西好萊塢市警局大隊長阿洛馬（Sergio Aloma）說：「從公共安全的角度來看，這是一個美好的夜晚。」

警方站崗之餘也樂於跟民眾合照，西好萊塢市警局的官方推特貼出女警與阿拉丁神燈造型民眾的合影。推文寫道：「今晚這場萬聖節慶祝活動上，我們的員警見識了一些真有創意的裝扮。希望你們玩得開心。」

根據洛城警方從直升機上估計，整晚總人數約15萬人到20萬人。

除了鬧區這場萬人派對之外，大洛杉磯地區郊區則是一片家庭歡樂氣氛。家長帶著成群結隊的孩子，挨家挨戶按電鈴要糖果，小朋友裝扮也各顯創意。

艾罕布拉（Alhambra）住宅區有一群家長在晚間陪同孩子出門要糖，孩子服裝各有巧妙，大人沒有刻意裝扮，手電筒是必備工具，協助孩子們安全過馬路。

一位家長告訴中央社記者，孩子們本來就不宜吃太多糖，要來的糖果只會象徵性地給孩子吃幾個，玩得開心就好。

許多家庭在庭院布置著骷髏、蜘蛛等嚇人裝飾看似恐怖，但郊區的要糖行列充滿溫馨，處處聽得到童言童語以及家長的笑聲。（編輯：林憬屏）