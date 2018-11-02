中國還會高尚文明嗎？ 女大生與富二代淫亂影片曝光

中國女大生與富二代荒淫影片在網路上發燒，引發網友關注。（圖擷取自推特）

2018-11-02 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上爆紅一段影片，有痛恨中國社會現況的中國網友，在推特上發布中國女大生與社會富二代的荒淫影片，並提出質疑，「這個國家還會高尚文明嗎？」被網友推爆。

一名中國推特網友在個人帳號中貼出影片，當中能見到3女3男在飯店房間裡面飲酒作樂，鏡頭前一名女子盯著電視螢幕，鏡頭往左後方轉後，能見到一名吸菸男子啜飲酒類飲料，有名女子從後抱住他，鏡頭更偏左方，能見一名下半身赤裸的女大生張開雙腿，讓身旁的富二代撫摸生殖器。

貼出影片的中國推特網友指出「沒拍攝到的更加狗血，從方正證券『9.18下流飯局』，到劉強東兩次獵豔尋芳的『強姦飯局』，再到《央視》朱軍猥褻女實習生後倒打一耙，反告女受害者名譽侵權案，當一個國家的菁英群體以『淫亂下流』為榮時，這個國家還會高尚文明嗎？」。

許多網友看完影片後，均感到相當不可思議，紛紛留言指出「一群人渣，當然他們自己都認為是菁英」、「這些掌握社會資源的菁英將是最大障礙和阻力」、「薨國人精神徹底被洗崩潰了」、「一群腦子只有sex的人」、「女孩的父母可能在辛苦的工作養著這樣的女孩子！」

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