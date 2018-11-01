一馬弊案 美國起訴2高盛前高層和大馬富商

美國司法部週四（1日）對2名前高盛銀行家和馬來西亞富商劉特佐（Jho Low）提出多項刑事指控，這3人涉及馬來西亞主權財富基金「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB）貪腐醜聞。（美聯社）

2018-11-01 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部週四（1日）對2名前高盛銀行家和馬來西亞富商劉特佐（Jho Low）提出多項刑事指控，這3人涉及馬來西亞主權財富基金「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB）貪腐醜聞。

《路透》報導，檢察官表示，高盛前亞洲合夥人萊斯納（Tim Leissner）已承認共謀洗錢和共謀違反「海外反腐敗法」，同意放棄4370萬美元（約新台幣13.4億元）。

檢方表示，另一名被起訴的高盛前高層吳羅傑（音譯，Roger Ng）已在馬來西亞被捕。第3名被起訴者劉特佐則仍逍遙法外。

高盛沒有對此立即回應。高盛透過銷售1MDB債券獲利近6億美元（約新台幣184億元）。該投資銀行過去一再否認有任何不法行為，並表示正與當局充分合作。

據美國司法部稱，1MDB的高層和其同夥挪用了1MDB的資金，估計金額高達45億美元（約新台幣1384億元）。

美國檢方先前已提出民事訴訟，沒收涉嫌用1MDB資金購買的資產。這次則是美國司法部首度針對1MDB弊案中的個人提出刑事訴訟。