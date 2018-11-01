重慶公車墜江13死2失蹤 公車撈起現場鳴笛致哀

中國重慶萬州區公車衝入長江造成重大傷亡，失事的公車今天打撈上岸。（美聯社）

2018-11-01 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶萬州區28日早驚傳一起重大意外，1輛公車在橋上突然失控，衝到對向車道撞上一輛小客車後，直接墜落長江中，造成包括司機在內的15人失蹤；在搜救人員的連日搜救下，截至目前已找到13具罹難者屍體，並在10月31日晚間打撈起落水的公車；其中令人鼻酸的是，其中一位搜救隊員在展開救援行動後，才發現自己的父親也在公車上，只能一邊偷偷掉淚一邊搜救，但最後仍傳來父親不幸罹難的噩耗。

綜合外媒報導，這輛22路的公車在10月28日，行經重慶萬州區長江二橋時，突然開到對向車道，與一輛轎車擦撞後衝破柵欄直接掉落長江；當地消防人員趕抵肇事現場後發現，公車已沉入約71公尺深的水底，而車上包括司機在內共15人失蹤；潛水人員表示，潛入如此深的水中不只難度高，水下難見度也很差，同時伴有亂流，下水搜救的難度相當困難。

而當時一度認為肇事原因在於小客車的鄺性女駕駛，造成鄺女遭當局拘捕，不過經警方調查後才發現是公車先逆向衝到對向車道，於10月30日將鄺女釋放；而當局各部門紛紛派出救救人員到現場支援，並集結70艘救援船進行搜救工作，至今陸續找到13具遺體，而失事公車的黑盒子也在30日找到，交由警方調查；出事的公車也在31日晚間11點28分打撈上岸，當時現場全部的搜救船隻全部鳴笛致哀。

截至目前為止，已經找到13具遺體，尚有2人失蹤；目前有關當局仍在繼續搜救工作，並將搜索範圍慢慢擴及長江中下游，警方也將釐清真正的肇事原因。

而其中有位43歲的周姓救援隊副隊長，他所屬的救援隊是最先趕抵現場的搜救隊伍之一，不過他在進行搜救工作時，才發現自己的父親也是失事公車的乘客之一；他懷著忐忑的心繼續投入搜救工作，但不幸的是，最後仍傳來其父親罹難的噩耗，令人鼻酸。