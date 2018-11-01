賽前唱中國國歌「低頭抓臉」 中超洋將竟遭禁賽

效力山東魯能泰山足球的巴西外援，33歲得中場球員塔德里（見圖），日前因為在賽前奏響中國國歌時，因為低頭撫面被官方指「不尊重國歌」，而遭處禁賽一場的懲罰。（圖擷取自微博）

2018-11-01 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前在中超的山東魯能泰山足球隊效力的巴西中場球員塔德里（Diego Tardelli），因為在賽前唱中國國歌時，他的眼睛朝下看，還用手抓臉，被中國足球協會以「不尊重國歌」為由處以停賽一場的懲罰；不過這個懲處卻引發爭議，有網友認為，這個規定根本是來亂的；也有人發現，當時對手上海上港集團足球俱樂部，也有個外國球員做出不尊重的舉動，卻沒有被罰，認為官方的認定標準可議。

綜合外媒報導，現年33歲，效力於山東魯能泰山足球的巴西外援，中場球員塔德里（Diego Tardelli）在10月28日對抗上海上港集團足球俱樂部時，被發現在賽前波中國國歌時做出不尊重的舉動，遭中國足球協會於10月31日發布公告稱「塔德里在賽前奏唱國歌時，舉止不莊重，造成不良社會影響。，做出禁賽一場的懲罰。

中共在去年通過新的法律，嚴懲不尊重中國國歌「義勇軍進行曲」的人，不過，中足協做出的懲處卻引發爭議；有網友認為塔德里的動作並沒有不敬的意味，甚至有人認為以這個名義罰禁賽「相當可笑」；也有網友發現，當時對手上海上港足球隊，也有一名巴西外援卡多索（Elkeson de Oliveira Cardoso）同樣做出不妥的動作，卻只有塔德里被處罰，認為根本是針對山東魯能，質疑官方雙重標準。

不少中國網友跟球迷紛紛在微博質問官方的處罰標準，也有相關的足球記者針對這個問題提出疑問；而針對這個規定的網友也嘲諷「就禁賽？這不應該是殺頭的大罪嗎？」、「我還以為做了什麼嘲諷的行為呢，奧運會開幕式一百多個國家出場放國歌，全場都不能動了？」、「以後國歌一響，沒有流眼淚的全部槍斃」、「造成社會不良影響這是萬能詞」、「神經病足協，真的；有這群人搞個雞毛的足球」。