走私1噸冰毒到印尼 4台灣人全被判死刑

2018-11-01 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣漁船「順得滿66號」今年初被印尼海軍查獲涉嫌走私1.03噸俗稱「冰毒」的甲基安非他命，4名台灣人經過審訊後遭定罪，前天被印尼法院判處死刑。全案可上訴，但根據過往案例，這4人可能難逃死刑命運。

綜合媒體報導，涉案的4名台灣男子分別是陳忠男（Chen Chung Nan）、陳金頓（Chen Chin Tun）、黃慶安（ Huang Ching An）以及謝來福（Hsieh Lai Fu），印尼海軍今年2月7日在巴淡島海域查獲船上41個米袋，裝有1.03公噸的安非他命，該船不僅偽裝懸掛新加坡國旗，還被搜出至少4個不同國家的國旗和偽造文件。

檢方根據18人的證詞以及搜到的物證，今年6月對4名台人求處死刑。檢方前天也在法庭上指出，被告的走私毒品的行徑破壞印尼的國際聲譽。這4人透過律師表示，他們不承認策劃走私毒品的指控。但經過審訊後，印尼巴淡島法院10月30日對4人處以死刑。

據《中央社》指出，雖然全案仍可上訴，但根據印尼過往毒品案例，涉及1公斤安非他命毒品走私者，往往判處死刑，因此上級法院判處4台人死刑的機率相當高。

另根據印尼官方資料，目前有23名台灣毒犯在印尼被判死刑（含定讞及未定讞案件），若加上「順得滿66號」4名台嫌，遭印尼判死的台灣毒犯增至27人。

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