沙國陷華郵記者命案風暴 球王費德勒拒打邀請賽

網球天王費德勒婉拒參加沙國邀請賽。（路透）

2018-11-01 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）命喪沙烏地阿拉伯駐土耳其大使館，外界將矛頭指向沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），這起命案也使得沙國在國際間背負龐大壓力。網球球王費德勒（Roger Federer）也順勢婉拒沙國邀請賽。

根據《ESPN》報導，費德勒婉拒12月在沙國舉行的邀請賽，他在受訪時表示，主辦方確實有和他聯繫，「此時此刻我不想在那裡打球，對我來說，這是個很容易的決定。」

另外兩名網壇巨星納達爾（ Rafael Nadal）與喬柯維奇（Novak Djokovic）則預定出賽，主要原因是他們在很早之前就答應對方。納達爾說，「當然，我有關注目前的情勢，但我在一年多前已經做出承諾，我會在那裡打球，我的團隊也有和對方溝通、討論。」

喬柯維奇則說，「我們在一年多前就答應將出席，這是我的專業團隊所做出的決定，當然我也知道最近發生的事情，令人感到難過。」

哈紹吉命案所帶來的影響不僅如此，WWE原定11月2日在沙烏地阿拉伯舉辦的摔角盛宴「Crown Jewel」，在評估情勢後決定照常舉行，但頭號巨星約翰希南（John Cena）已拒絕出賽。