喵星人每天衝美術館「看展」 警衛溫柔苦勸：不能進來啦

橘貓每天都來美術館門口報到，久而久之和警衛的感情也相當好。（圖擷取自推特@bijutsu1）

2018-11-01 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本尾道市立美術館門口近日出現2隻貓咪，天天都想趁警衛不注意時闖入「看展」，讓警衛先生每天都得當起守門員阻擋，甚至還苦口婆心地跟貓咪勸道：「對不起，貓不能進來啦！」

尾道市立美術館10月28日在推特上PO出一系列貓咪的照片，指出照片中的橘貓和黑貓，幾乎每天都來美術館門口報到，並想偷偷趁門打開時進去美術館裡「看展」，然而可惜門口的警衛也不是省油的燈，不但像足球守門員一樣在門口「擋貓」，還會邊摸貓咪的頭、苦口婆心地跟貓咪勸道，「對不起，貓不能進來啦！」有趣的人貓互動萌翻一票網友。

「我其實很想讓牠進去，但是我還是得做好我的工作」在美術館工作的警衛曾這麼說，然而貓咪們卻還是每天報到，常常跟警衛撒嬌、試圖闖入，最後無法入場又悻悻然的離開。

這2隻可愛的貓咪現在已成為美術館另類的的焦點，不僅美術館在推特上更新的都是這些貓咪的照片，也有遊客專門為了朝聖這2隻貓而前往美術館。網路上甚至還有一張照片，是有民眾特地變裝成動物，假裝自己是貓咪要進去，警衛則是相當配合的擺出阻擋的動作。

網友紛紛留言「讓開，本喵要進去睡覺」、「警衛的工作就是把貓攔下」、「貓搞不好很享受被警衛抱的感覺」、「我出錢買票讓牠進去」、「我有在現場看到過」、「上次跟他玩了好久，超乖的。」

尾道市立美術館推特