保護珊瑚礁！ 帛琉2020年起禁用含化學物質防曬乳

帛琉將自2020年起禁止「會毒害珊瑚礁」的防曬乳。珊瑚礁示意圖。（法新社）

2018-11-01 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕我國位於太平洋的友邦帛琉，將自2020年起禁止「會毒害珊瑚礁」的防曬乳，當局稱這是全球第一個阻止化學物質汙染傷害珊瑚的行動。

美國夏威夷州今年5月也宣布禁止使用會毒害珊瑚礁的防曬乳，但這項法令2021年才開始生效，比帛琉晚1年。

《法新社》報導，帛琉位於西太平洋，在澳洲和日本之間，該國被認為是世界上最好的潛水勝地之一，但當局擔憂這種名聲是有代價的。帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）的發言人表示，有科學證據顯示，大多數的防曬乳中的化學物質，會毒害珊瑚礁，即便劑量很少也會。

發言人表示，帛琉的潛水場所1小時大約可容納4艘擠滿觀光客的船隻，令人憂心防曬乳中的化學物質累積，可能會讓珊瑚礁的忍受力達到臨界點。他說，「在帛琉知名的潛水和浮潛景點，任何一天都有相當於幾加侖的防曬乳流入海洋」，「我們正研究如何防止汙染物質影響環境」。

帛琉上週通過法案，將自2020年1月1日起禁止「會毒害珊瑚礁」的防曬乳，進口或銷售被列為禁用的防曬乳，將面臨1000美元（約新台幣3萬元）的罰款，將其帶入帛琉的遊客則會被沒收。

這項禁令涉及含有化學物質的防曬乳，包括氧苯酮（oxybenzone）、奧克立林（Octocrylene）、對羥基苯甲酸酯（parabens），涵蓋了大部分品牌的防曬產品。