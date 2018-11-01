達賴與李遠哲對談 佛教和量子碰撞出新火花

由達賴喇嘛辦公室舉辦的「達賴喇嘛尊者與華人量子科學家對談」，11月1到3日將於印度達蘭薩拉登場，達賴與前中研院長李遠哲等9名華人科學家展開3天對話。（取自網路）

2018-11-01 16:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」今起一連3天在達蘭薩拉大昭寺舉行，西藏精神領袖達賴喇嘛在會中提到，「無論我們喜不喜歡，我們必須住在一起，還不如快樂住在一起。」他也話鋒一轉說，1974年以來就決定不尋求西藏獨立，希望留在中華人民共和國體制內、在中國的大家庭裡，不過，中國應確實落實《憲法》所賦予少數民族的基本權利，這樣雙方才能獲得利益。

達賴說，西藏的生活條件是落後的，可以從中國得到經濟支援，彌補這方面缺點，而中國已經有4億名的佛教徒，他們可以幫助佛教徒，分享佛學知識，並且把藏人傳統文化完整的保護和延續。

達賴與前中研院長李遠哲等9名華人科學家對談，李遠哲帶了台灣蘭花苗與台灣米致贈給達賴。達賴提到，他與科學家對談超過30多年，這次是首次與華人科學家對談。他強調，科學研究只針對外在物質是不夠的，人有感受，包括喜悅、畏懼、慈悲，這些不只是來自人腦，更是來自心智，科學在物質研究外，也應延伸對心智研究，讓科學知識更全面。

達賴說，科學家研究發現，憤怒對自己健康有很大的傷害，憤怒與畏懼會吞噬自己的免疫系統，所以越慈悲的人，內心會更加平靜、安寧，這是很重要的一點。內在充斥負面情緒，對健康不好，教育體制應該要教導如何培養內心平靜。

李遠哲在致詞時說，科學家經常會被問到，科學是什麼？尤其是討論到全球暖化的議題。他相信科學是一種語言，可以與自然溝通，而科學家更要與大自然溝通，因為大家都是大自然的一部分。減少污染，是我們可以對大自然所做的。

李遠哲說，科學家總是以實據來判斷、決策，也總是相信找到新的發現，對人類是有益的。但另方面，科學發明，讓發展的國家控制未發展的國家，原子核、原子彈等發明，其實已改變整個環境，極端的改變氣候，已影響我們，他很憂心地球的未來。