萬分之一罕病！無臂嬰兒接連出生 法國下令徹查

法國政府已經下令調查新生兒畸形案例，將會在明年1月底提出初步報告，6月前向國民完整說明。（法新社資料圖）

2018-11-01 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕西元2000年之後，法國東部和西部部分城鎮出現多起新生兒畸形案例，這些嬰兒一出生就沒有手掌或手臂，目前原因不明，法國國民感到人心惶惶。對此政府已下令徹查，將會在明年1月底提出初步報告，6月前向國民完整說明。

綜合外媒報導，法國國家衛生機構「Santé Publique France」指出，法國的安省在2009年至2014年期間有7個畸形新生兒案例出現，2000到2014年則共有11件；布列塔尼大區的莫爾比昂省在2011年至2013年出現4件案例，而鄰近的羅亞爾-大西洋省在2007年到2008年也出現了3件案例。除此之外，當局表示不只是人類，這三個地方中包含牛與雞等牲畜，也有生出先天畸形幼體的案例。

而法國國民對此感到恐慌，認為這種罕見先天疾病如此頻繁且鄰近的出現，可能是食物、飲用水或大氣中出現有毒物質，為消除疑慮，法國政府已下令徹查原因，最初調查報告會在明年1月31日前提出，明年6月前將會交出完整報告。

怪病共通點 都住在存放玉米與向日葵的穀倉

法國流行病學學者阿瑪爾（Emmanuelle Amar）指出，出現這種先天性疾病的嬰兒與母親間的共通點，就是都住在放有玉米與向日葵的穀倉，且病例大部分出現於2009年至2014年，之後就沒有再出現新病例。

報導指出，根據法國醫院的資料，先天性四肢殘缺1萬人中只有1.7人會出現，原因可能是先天染色體異常，母體於懷胎時使用藥物或暴露於有毒物質中，如1950年代到1960年代前期，沙利竇邁（Thalidomide）曾經作為抗妊娠嘔吐反應藥物，在歐洲和日本廣泛使用，但之後數據顯示，使用該藥物的孕婦的流產率和海豹肢症畸形胎兒率上升，該藥物即退出市場。當時造成約1萬名嬰兒出現先天性殘疾。