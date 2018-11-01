性騷、性虐日漸尋常化？ 人權組織批：因北韓政府包庇男性

2018-11-01 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕人權觀察組織（Human Rights Watch ，簡稱HRW）昨日提出一份研究報告，指北韓男性官員對女性伸出魔爪，性騷擾、性虐待的狀況十分普遍卻受政府保護，不被懲罰。

綜合外媒報導，人權觀察組織採訪29名逃離北韓的女性，將她們經歷的故事記錄下來，並用假名或匿名的方式來保護她們的隱私和安全，人權觀察組織主任羅斯（Kenneth Roth）說：「北韓女性若認為有人能為她們伸張正義，可能會說『MeToo』，但她們想求救卻被金正恩的獨裁政權壓制住，這就是極端的父權社會。」

《紐約時報》報導，人權觀察組織針對有官職的男性，對女性進行性騷擾及性虐待的舉動深入研究，該研究報告長達86頁，內容表示北韓官員對女性實施性暴力行為，由於受北韓政府保護，已經日益尋常化，報告補充說，該狀況的主因是人民缺乏性教育和男性官員濫用權力所致，而這些男性更是包括位高權重的政黨官員、監獄警衛、警察和士兵等。

《BBC》報導，該報告中的女性表示，有些男性官員在搜身檢查時，特別針對年輕女性進行身體搜查，而且會花許多時間來檢查乳房和臀部，有些更誇張的還會伸入內衣裡；一名40多歲的女性表示面對這種心理折磨，晚上都會哭泣，她說：「他們認為女性是玩具，就該受人擺佈。」