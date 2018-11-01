黑盒子打撈出水！ 印尼獅航失事謎團可望有解

印尼交通部今早表示失事客機的其中1具黑盒子已被成功打撈出水。（法新社）

2018-11-01 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空一架波音737 MAX8客機，本週一（10月29日）墜毀在爪哇島外海，機上189名乘客恐全數罹難，除了持續搜索罹難者與飛機殘骸外，找尋黑盒子（飛航資料紀錄器），也是釐清空難發生原因的重要關鍵，印尼交通部今（11月1日）早表示失事客機的其中1具黑盒子已被成功打撈出水。

綜合外媒報導，印尼獅航空難進入第4天，搜索單位獲得重大進展，將黑盒子從30公尺深的海底打撈出水，有望解開飛機失事謎團；而失事的波音737 MAX8是今年製的新客機，8月交付給獅航，僅累積約800小時飛行時數，由於這是該機型的首次空難意外，空難原因可能會影響到在世界其他地區飛行的同型機，盡速釐清失事原因至關重要。

不過印尼官員表示，目前還不確定這具黑盒子是FDR（飛行資料記錄器，記錄飛機飛行參數），還是CVR（座艙通話記錄器，紀錄駕駛對話以及機艙內各種聲音）。

在飛機墜毀前，機長曾向塔台要求返航，但飛機隨即失去聯繫，據飛行追蹤系統《FlightRadar24》數據顯示，這架客機失事前夕，在短短21秒內，高度暴跌1480公尺，下降時速高達563公里，相當駭人，有航空專家直言「這是幾乎不可能發生的事」。

由於事發時天候狀況良好，加上發現的罹難者遺體以及飛機殘骸都沒有燒傷痕跡，初步排除空中爆炸可能性，專家認為：「某種機械故障可能是最有可能的，但這純粹只是推測。」關鍵的黑盒子打撈上岸後，所記錄的資訊將助調查人員還原這架幾乎是全新的飛機，為什麼起飛短短10餘分鐘就不幸墜海的經過。