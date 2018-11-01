太有愛！書店搬新家 250居民排隊「人肉運送」2千本書

2018-11-01 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭南安普敦市一間獨立書店「October Books」日前搬新家，但因店內書本收藏量大，搬遷是件浩大工程，遂對外號召自願者協助，沒想到當天竟有250人現身聚集在店門口，最後大家排成一列隊伍，以一本傳一本的接力方式，成功將2千本書，「人肉運送」至距離舊店面僅150公尺的新家，吸引不少國外媒體注目報導！

綜合媒體報導，具有40多年歷史、非營利的「October Books」，先前曾因房租上漲無力負擔發起群眾募資捐款，並用收到的近50萬英鎊（約新台幣1973萬元），買下鄰近舊址一間店面。

報導指出，新店面距離舊址僅相隔150公尺遠，但書店裡的家具、箱子、書架及2萬本藏書，仍是搬遷過程中的一大難題。書店人員於是想到向社區居民求援，看看有沒有人願意當志工，結果一來就是250人，有些是事先報名，有些則是路過湊熱鬧。

報導提到，上百人當天排成長長的人龍，從原本的書店倉庫、途經大街上54道門，似不間斷地排到書店新址，短短數小時內接力傳完2000本書，當地商家與團體也不吝伸出援手，不少民眾見狀直呼「太驚人了！強大的社區凝聚力，才能達到如此的成果」。

報導提及，「October Books」的社群網站也貼文致謝，「謝謝每一位幫助我們的朋友，如果沒有你們的情義相挺，光憑我們的力量不可能做到這樣」。據了解，書店的搬遷工程仍在進行中，同時持續尋找自願者幫忙，預計11月3日將重新開幕。

報導引述，「October Books」專門販售有關女性主義、LGBT、社會主義、小說、兒童文學、公平交易與有機食物等書籍，店內有5名員工與部分兼職志工。