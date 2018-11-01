11/21完成脫歐協議？ 英脫歐大臣被自己人打臉

2018-11-01 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國下議院當地時間上月31日，公開脫歐大臣藍韜文（Dominic Raab）日前寄來的信函，表示英國預計將在本月21日，與歐盟達成脫歐協議，而此消息一出，讓英鎊急升0.5％，但不久藍韜文就被脫歐部打臉，表示談判完成尚無確切日期。

綜合外媒報導，藍韜文上月24日致函給下議院脫歐特別委員會主席班恩（Hilary Benn），寫道，「我很樂意告訴委員會何時能敲定脫歐協議，目前預估11月21日最恰當不過」；同時也指出，英國與歐盟雖就愛爾蘭與北愛爾蘭邊界議題上，仍未有定案，但雙方已化解大部分分歧，不構成脫歐困難。

信函曝光不到3小時，脫歐部發言人就發聲明澄清，藍韜文信函中提及的11月21日，其實是脫歐特別委員會主席讓藍韜文作證的日期，而達成脫歐協議的日子目前則未確定。

對此，反對黨下議院議員施凱爾（Keir Starmer）揶揄藍韜文，是「政治史上最快的髮夾彎之一」；而首相發言人史拉克（James Slack）則重申，我們將盡快達成脫歐協議。

據悉，英國依《退出歐盟法案》（European Union （Withdrawal） Act 2018），將在明年3月29日23時正式脫歐。