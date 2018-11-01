離奇！衝出高速公路卡在樹上 婦人6天後才被發現

美國一名53歲婦人開車衝出了高速公路護欄，車子剛好降落在灌木上，過了6天才被人發現。（美聯社）

2018-11-01 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州警方昨（31）日公布一起離奇交通事故，一名53歲的婦人開車衝出了高速公路護欄，千鈞一髮之際車子竟剛好降落在灌木上，讓這位婦人保住了一命，但她也卡在上面下不來，過了6天才被人發現，所幸送醫後並無大礙。

據《法新社》報導，據亞利桑那州當局指出，婦人於12日行駛於鳳凰城北部約50公里處的國道60號線，當時時速80公里，卻因駕駛不慎而衝撞護欄，整輛車飛出高速公路外，往下掉了17公尺，所幸剛好被一棵灌木接住。但由於地處偏遠，完全沒有人發現婦人受困。

報導指出，婦人就這樣掛在樹上好幾天，18日時一名高速公路維護員為了要協助養牛戶抓回落跑的母牛，行經該處時發現一台車子竟卡在樹上，但車內空無一人。後來維護員循著人類足跡，在距離該地450公尺處發現了身負重傷且處於嚴重脫水狀態的婦人，立刻報警求援。隨後直升機將婦人載走緊急送醫，婦人目前已沒有大礙。

婦人事後表示，只記得自己在車子裡待了好幾天，只好自行脫困，並沿著國道開始行走，但由於身體衰弱，因此才倒在該處。