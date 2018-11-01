世代交替？投票率或破40％ 美大學生：絕對會去投票！

據哈佛大學最新民調指出，此次美國中期選舉的青年投票率可能高達40%。（路透資料圖）

2018-11-01 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國中期選舉將於6日舉行，改選眾議院、部分州長及部分參議員，可說是美國川普政府的「期中考」。引人矚目的是，此次青年投票率可能高達40%，許多年輕人出乎意料地關注政治，而且不論政黨都有些共識：「不能容許川普的行為」、「我一定會去投票」。

據《西日本新聞》報導，據過去中期選舉的統計資料指出，18到29歲青年的投票率只有20到25%，為所有年齡層中最低。但據哈佛大學的最新民調指出，居然有40%的青年表示自己一定會去投票，若這些票全灌給民主黨，將會對共和黨以及川普政府造成重大打擊。

報導指出，為了解年輕人的想法，媒體前往維吉尼亞州的喬治梅森大學（George Mason University），採訪了5位關心選舉的大學生。而對於投票時的主要考量，保守派的男大生康納與麥特看重經濟層面：「共和黨的勝利能帶來更多減稅」、「民主黨贏的話總統帶來的經濟成長就付之一炬了」。

與此相對，自由派的女學生艾瑪、艾絮莉與米卡，則更關注政府對女性、性少數與移民的保護，以及醫療保險等問題，她們認為川普的政策有許多必須修正的地方，而針對北韓無核化議題，她們更批評川普與獨裁者做外交會談根本不適當，但男學生們則反對：「若能促進無核化成功又沒關係」。

雖然在社會與外交議題上看法分歧，不過5個人對川普的人格都有意見，支持共和黨的康納認為，川普「一點也不像總統」，認為「他應該更尊重別人」，所有人更一致批評川普9月於聯合國大會上自吹自擂太好笑，根本淪為全世界的笑柄。

另外，5個人都對美國社會出現族群分裂感到危機：「不論保守派或自由派，都只挑對自己有利的主張」、「社會整體開始右傾，這傷害了社會的多樣性」，而針對防止藥物濫用等社會問題，5人一致認同不同黨派間則必須合作，政客必須得在政治利益與社會議題的衝突間取得平衡。

最後，對於本次中期選舉的投票率，5個人都齊聲肯定，自己將會去投票，雖然身邊也有人對選舉漠不關心，但他們一致深信這次投票率將會大幅上升。