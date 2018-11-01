文在寅國會演說 稱金正恩很快就會造訪首爾

南韓總統文在寅今（1）日在國會發表施政演說時，透露北韓領導人為處理無核化事宜，「很快」將會造訪首爾，但未說明確切日期。（歐新社-埃菲社）

2018-11-01 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（1）日在國會發表施政演說時，透露北韓領導人為處理無核化事宜，「很快」將會造訪首爾，但未說明確切日期。

綜合外媒報導，據文在寅的施政演說，金正恩除會「很快」造訪首爾外，尚包括出訪俄羅斯，甚至可能會見日本首相安倍晉三；且「川金二會」與中國國家主席習近平親訪北韓，也都指日可待。

文在寅宣稱，我們正朝朝鮮半島和東北亞共榮圈的歷史起點邁進，絕不能錯失這如同奇蹟般的機會。並表示，在建設包容性國家，和讓國家可持續扮演引領地位的另一主軸，即是「朝鮮半島和平」。

文在寅指出，兩韓舉行過三次首腦會談，雙方透過軍事協議，完全消除半島軍事衝突風險，不僅讓西部海域5個島嶼的居民們得以安居樂業，也將兩韓邊境的危險地帶，轉變成交流合作新區。

但青瓦台回應文在寅透露的金正恩訪首爾一事，與9月「文金三會」落幕後，文在寅對外說的內容一致，因此外界仍不清楚文在寅是否是收到北韓的新訊息，才如此告知，還是僅舊話重提。

而近日，有美國官員對金正恩將在年底前造訪首爾，表示存疑，且指出，「川金二會」會在明年初舉行。

此外，這次施政演說上，文在寅還強調，南韓政府增編明年的國防預算，規模較今年提升8.2%，以擴大國防研發和加強自主國防能力，同時支援離散家屬團聚、山林合作、鐵路對接等韓朝合作項目。