解剖外星人造假內幕！ 製片：曾簽保密協議 但有留騙局線索…

製片梅拉里斯坦承解剖外星人是造假的。（圖擷自Youtube）

2018-11-01 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕曾轟動全球的《解剖外星人》紀錄片已被電視監製梅拉里斯（Spyros Melaris）證實是造假，近日他出面說明他是如何製造出這部讓大家信以為真，把該部紀錄片當成外星人存在的證明，更將和幽浮專家曼托（Philip Mantle）一起到《One Show》上討論當年所做的惡作劇。

綜合外媒報導，《羅斯威爾外星人解剖》一直以來造假傳聞不斷，直到一年前梅拉里斯坦承外星人的屍體是由特效專家漢弗萊斯（John Humphreys）用市場的羊、豬內臟所特製出來的，更讓自己的女友及朋友在電影中擔任角色演出，揭穿二十幾年的世紀大騙局。

《太陽報》報導，梅拉里斯近日出面說明當初製作外星人的細節，他表示，當初他獲得3萬英鎊（約120萬台幣）的預算來製作外星人道具，他和他的團隊共製作了兩部影片，但第一部影片的醫療知識有誤、不夠精確，因此在第二部影片製作時做出改善，更將外星人的腿部挖出一個空間，塞進羊腿，將其製造出類似撞擊而潰爛的傷口。

梅拉里斯表示，漢弗萊斯和他當時的女友對這部紀錄片做出極大的貢獻，他表示，漢弗萊斯是一名出色的特效專家，而當時的女友做了相當詳細的研究、製作了服裝並扮演護士的角色，更說道：「女友像1947年美國外科醫生一樣，教導漢弗萊斯如何解剖外星人，她簡直是天才。」

欺騙大眾這麼多年，梅拉里斯表示在電影中有埋下線索告訴大家這部影片是假的，17分鐘的影片裡有一幕出現「VIDEO」就是線索，至於為何不向大眾表示影片內容是造假的，他表示在拍攝影片前所有人都簽屬了保密協議書；儘管外界認為他們靠著這部造假的影片賺進一大筆錢，梅拉里斯說：「除了與團隊均分的酬勞1萬英鎊（約40萬台幣）外，我們並沒有得到其他酬勞，其餘的內幕將在《One Show》上向大眾說明。