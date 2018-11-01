好興奮！任性要求度假區豪華設備 金正恩：我全都要

北韓領導人金正恩今（1）日視察海岸旅遊區的建設工地，要求一大堆遊樂項目與豪華建設。（法新社）

2018-11-01 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國與北韓雖然目前關係穩定，但國際社會對北韓的經濟制裁也尚未停止。對此，北韓領導人金正恩今（1）日視察海岸旅遊區的建設工地，除了相當任性地要求一大堆遊樂項目，話鋒一轉更痛批「敵對勢力愚蠢地進行惡毒的制裁活動」，但北韓會「用自己的雙手建設強大的國家」。

據北韓《朝鮮中央通信社》報導，金正恩今日再度視察元山葛麻海岸旅遊區的建設工地，稱自己「做了很多研究」，認為旅遊區大街「藝術上還不夠完美」，還得追加30層以上的飯店，以及設有司法檢調機關、安保機關的高樓大廈。

除此之外，金正恩下令，大街要有電子遊樂場、綜合體育館、電影院、水上公園與遊樂場，還得修建綜合停車場與火車站，以解決大眾交通問題，同時也強調「園林綠化不亞於建設工作」，要根據海岸大街特點，有特色地做好園林設計。「一想到我國人民將在舉世罕見的美麗的東海邊度過文明幸福、愉快的休息時光，不禁覺得起勁和喜悅。」

報導指出，金正恩在視察過程中也對國際施加的經濟制裁開砲：「僅管敵對勢力為使朝鮮變化和屈服，阻礙朝鮮人民的福利和發展，愚蠢地瘋狂進行惡毒的制裁活動，但他們將在歲月流逝後清楚看到，在考驗中百倍鞏固自己國力的朝鮮，是如何靠自己的力量和技術、用自己的雙手建設強大的國家。」

「在今日如此困難的時期，在建設元山葛麻海岸旅遊區這個宏偉的創造大會戰中，連續擴大成果，無異於命中敵對勢力的炮火，維護黨的權威的殊死戰，造福人民的豪邁鬥爭。」

據《韓聯社》報導，位於南韓的北韓大學院大學校的梁茂進教授指出，金正恩的此番發言，應該是希望透過美國與北韓間的幕僚級會議協商，盼美國能放緩經濟制裁。