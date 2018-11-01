恐慌到無法上場！愛神透露40％NBA球員有心理疾病...

洛夫上賽季恐慌症困擾。（美聯社）

2018-11-01 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕職業運動員壓力大，美國職籃NBA許多球員有心理疾病，上賽季曾罹患恐慌症的騎士隊球星洛夫（Kevin Love）最近受訪，他認為能夠擊敗心理疾病的感覺很棒；他也認為，有40%的NBA球員，在某些方面受到心理健康問題的困擾。

馬刺隊明星後衛德羅森（DeMar DeRozan）日前坦言，長年與憂鬱症共處；洛夫則是在上賽季遭遇恐慌症困擾。《CNN》報導提到職業球員心理疾病問題，運動心理學家奈勒（Adam Naylor）表示，他過去為美國NBA、NHL（國家冰球聯盟）和PGA高球巡迴賽的球員提供諮詢，希望未來5年職業運動員的心理問題能有改善。

洛夫談到他遭遇恐慌症的問題，在去年11月對陣老鷹隊的一場比賽中倒地，當時他感覺難以呼吸，甚至擔心在當下就會死去，「我以為我心髒病發作，非常恐慌。」隨後才開始了解自己患上心理疾病。

洛夫表示，不管再怎麼成功，都無法免於心理問題困擾，並認為有超過40％的NBA球員，在某些方面受到心理健康問題的困擾，「這不僅僅是運動員的事情，而是所有人。」報導也提到，巫師隊球員歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）、前賽爾提克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）也都有過焦慮問題。

奈勒則表示，美國人對運動員的同理心不足，並提到運動員在短期內賺大量的薪水，其實令運動員感到相當不安，很多人會擔心，球員生涯結束後，下半人生的發展問題。