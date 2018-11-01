貿易戰效應！中國坦承經濟情況不佳 習近平急開會商討

美國和中國貿易爭端加劇，中國經濟形勢疲弱，製造業數據寫下25個月以來新低，人民幣兌美元持續下滑，中國政府也坦言經濟壓力增加，長期累積的風險隱患有所暴露。（法新社資料照）

2018-11-01 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國貿易爭端加劇，中國經濟形勢不佳，製造業數據寫下25個月以來新低，人民幣兌美元持續下滑，中國政府也坦言經濟壓力增加，長期累積的風險隱患暴露，中國國家主席習近平主持討論應對方法。法媒分析，顯然中國經濟情況不佳，短時間看不到轉好的可能性。

《新華社》報導，中國當前經濟運行穩中有變，經濟各項指標都不斷降低，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露。當前中國經濟形勢是長期和短期、內部和外部等因素共同作用的結果，中國經濟正在由高速成長階段轉向高品質發展階段，外部環境也發生深刻變化，一些政策效應有待進一步釋放。

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心31日公布數據顯示，10月份，中國制造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比起上月下降0.6個百分點，創下2016年7月以來新低。

中國國家統計局也在上月19日發布數據顯示，第三季度中國國內生產總值增長6.5%，為中國自2009年第一季度以來最弱的經濟成長。

習近平主持中共政治局開會，會議指對此要高度重視，增強預見性，及時採取對策，並提出「六穩」：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作。

《法國國際廣播電台》分析，北京最高當局專門召開經濟會議，坦承經濟壓力增大，顯然情況不看好，而且短時間看不到轉好的可能性。